Путин поручил определить важнейшие объекты для защиты резервистами
Путин поручил определить важнейшие объекты для защиты резервистами - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поручил определить важнейшие объекты для защиты резервистами
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ определить перечень критически важных объектов, подлежащих защите резервистами Вооруженных сил России в РИА Новости, 30.12.2025
