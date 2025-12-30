Рейтинг@Mail.ru
Цивилева поблагодарила Путина за поддержку фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
14:32 30.12.2025 (обновлено: 14:40 30.12.2025)
Цивилева поблагодарила Путина за поддержку фонда "Защитники Отечества"
2025-12-30T14:32:00+03:00
2025-12-30T14:40:00+03:00
владимир путин
анна цивилева
россия
россия
владимир путин, анна цивилева, россия
Владимир Путин, Анна Цивилева, Россия
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку инициатив фонда.
"Хочется поблагодарить за всю эту работу, которую вы сделали для нас и помогли реализовать огромное количество инициатив", - сказала Цивилева в ходе встречи с Путиным.
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
15 декабря, 13:50
 
Владимир Путин Анна Цивилева Россия
 
 
