Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Цивилеву и фонд "Защитники Отечества" за работу - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 30.12.2025 (обновлено: 14:42 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/putin-2065667776.html
Путин поблагодарил Цивилеву и фонд "Защитники Отечества" за работу
Путин поблагодарил Цивилеву и фонд "Защитники Отечества" за работу - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поблагодарил Цивилеву и фонд "Защитники Отечества" за работу
Президент РФ Владимир Путин на встрече со статс-секретарем - замминистра обороны России, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой поблагодарил... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:31:00+03:00
2025-12-30T14:42:00+03:00
владимир путин
общество
россия
анна цивилева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065668382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76592ced5a9662c0f1bbebb922297810.jpg
https://ria.ru/20251215/yakushev-2062127331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин отметил теплое и душевное отношение Цивилевой к работе фонда "Защитники Отечества"
Путин отметил теплое и душевное отношение Цивилевой к работе фонда "Защитники Отечества"
2025-12-30T14:31
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065668382_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_adbce27d0168b622462fe05b83038360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, анна цивилева
Владимир Путин, Общество, Россия, Анна Цивилева
Путин поблагодарил Цивилеву и фонд "Защитники Отечества" за работу

Путин поблагодарил фонд "Защитники Отечества" за душевное отношение к людям

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со статс-секретарем - замминистра обороны России, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой поблагодарил ее и сотрудников фонда за результаты работы и душевное отношение к делу и людям.
"Хочу поблагодарить Вас (Цивилеву - ред.) и всех, кто работает в рамках фонда, и за результаты работы, но, и еще раз хочу сказать и закончить тем, с чего начал, и за такое душевное отношение к делу и людям. Это самое главное, и я вижу, что ребята наши это видят, чувствуют, понимают и поддерживают вашу работу", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин и секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
15 декабря, 13:50
 
Владимир ПутинОбществоРоссияАнна Цивилева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала