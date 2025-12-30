Путин призвал обеспечить всем необходимым военных, получивших ранения

"Человек воевал, получил серьезное ранение, и, конечно, государство обязано обеспечить все для того, чтобы он чувствовал себя максимально востребованным не только в рамках работы или службы в министерстве обороны, но и вне министерства", - сказал Путин в ходе встречи с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.