Путин: между участниками СВО и боевых действий в приграничье нет разницы
Путин: между участниками СВО и боевых действий в приграничье нет разницы
Между участниками СВО и участниками боевых действий в приграничных регионах нет разницы в плане оказания помощи, люди выполняли задачи по защите России, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
Путин: между участниками СВО и боевых действий в приграничье нет разницы
