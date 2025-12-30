Рейтинг@Mail.ru
Путин: между участниками СВО и боевых действий в приграничье нет разницы - РИА Новости, 30.12.2025
14:27 30.12.2025 (обновлено: 14:48 30.12.2025)
Путин: между участниками СВО и боевых действий в приграничье нет разницы
Путин: между участниками СВО и боевых действий в приграничье нет разницы - РИА Новости, 30.12.2025
Путин: между участниками СВО и боевых действий в приграничье нет разницы
Между участниками СВО и участниками боевых действий в приграничных регионах нет разницы в плане оказания помощи, люди выполняли задачи по защите России, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
Путин: между участниками СВО и боевых действий в приграничье нет разницы

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Между участниками СВО и участниками боевых действий в приграничных регионах нет разницы в плане оказания помощи, люди выполняли задачи по защите России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со статс-секретарем - замминистра обороны РФ, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
"Какая разница, в приграничном районе шли боевые действия или в зоне специальной военной операции? Формально одно и то же на самом деле - люди выполняли задачу защиты Отечества, защиты Родины в условиях, сопряжённых с опасностью для жизни, получали ранения тяжёлые. Для государства нет никакой разницы, да и для людей-то никакой разницы нет. Поэтому обязательно нужно сделать это и по первой, и второй категории", - сказал Путин.
