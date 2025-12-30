https://ria.ru/20251230/putin-2065664306.html
Путин поддержал идею о помощи военным с инвалидностью
Путин поддержал идею о помощи военным с инвалидностью
Путин поддержал идею о помощи военным с инвалидностью
Президент России Владимир Путин одобрил идею о поддержке фондом "Защитники Отечества" действующих военных с инвалидностью и участников КТО в приграничных...
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил идею о поддержке фондом "Защитники Отечества" действующих военных с инвалидностью и участников КТО в приграничных территориях.
Стас-секретарь - замминистра обороны РФ
председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева
на встрече с президентом обратилась к нему с просьбой поддержать и расширить полномочия фонда в части, касающейся поддержки не только демобилизованных бойцов, но и тех, кто остается служить, несмотря на инвалидность и тяжелые ранения. Также, по словам Цивелевой, важно включить и участников КТО в приграничных территориях РФ.
"Давайте так и сделаем. Какая разница, в приграничном районе шли боевые действия или в зоне специальной военной операции... Люди выполняли задачи по защитите Отечества, защиты Родины в условиях, сопряженных с опасностью для жизни, получали ранения тяжелые. Для государства нет никакой разницы, да и для людей никакой разницы. Поэтому обязательно это нужно сделать и по первой, и по второй категориям", - сказал президент.