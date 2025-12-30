Рейтинг@Mail.ru
Пересмотр российских законов не должен ущемлять героев СВО, заявил Путин
14:23 30.12.2025 (обновлено: 14:50 30.12.2025)
Пересмотр российских законов не должен ущемлять героев СВО, заявил Путин
Пересмотр российских законов не должен ущемлять героев СВО, заявил Путин
россия, общество, владимир путин, анна цивилева
Россия, Общество, Владимир Путин, Анна Цивилева
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Любой пересмотр законодательства в Российской Федерации не должен ущемлять права героев специальной военной операции, а только стабилизировать их положение, заявил президент России Владимир Путин.
"Любой пересмотр ни в коем случае не должен привести к ущемлению прав наших ребят. Эти нововведения должны только улучшать, стабилизировать их положение, но ни в коем случае не ухудшать", - сказал Путин в ходе встречи с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поручил определить важнейшие объекты для защиты резервистами
Россия Общество Владимир Путин Анна Цивилева
 
 
