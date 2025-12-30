Путин рассказал о работе с бойцами СВО в фонде "Защитники Отечества"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Работа с бойцами специальной военной операции в фонде "Защитники Отечества" должна и дальше вестись с теплотой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с статс-секретарем - замминистра обороны РФ, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.