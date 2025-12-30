Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о работе с бойцами СВО в фонде "Защитники Отечества"
14:18 30.12.2025
Путин рассказал о работе с бойцами СВО в фонде "Защитники Отечества"
Путин рассказал о работе с бойцами СВО в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
Путин рассказал о работе с бойцами СВО в фонде "Защитники Отечества"
Работа с бойцами специальной военной операции в фонде "Защитники Отечества" должна и дальше вестись с теплотой, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 30.12.2025
владимир путин, россия, анна цивилева, общество
Владимир Путин, Россия, Анна Цивилева, Общество
Путин рассказал о работе с бойцами СВО в фонде "Защитники Отечества"

Путин: работа с бойцами СВО в "Защитниках Отечества" должна вестись с теплотой

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Работа с бойцами специальной военной операции в фонде "Защитники Отечества" должна и дальше вестись с теплотой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с статс-секретарем - замминистра обороны РФ, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
"Самое-то главное в том, что вам удалось привнести в эту работу и вы относитесь к этой работе с большим душевным теплом, с большей душевной теплотой, это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые родину защищают", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
15 декабря, 13:50
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
15 декабря, 13:50
 
Владимир ПутинРоссияАнна ЦивилеваОбщество
 
 
