Путин предложил обсудить работу фонда "Защитники Отечества"
14:14 30.12.2025 (обновлено: 14:19 30.12.2025)
Путин предложил обсудить работу фонда "Защитники Отечества"
Путин предложил обсудить работу фонда "Защитники Отечества"
владимир путин, анна цивилева
Владимир Путин, Общество, Анна Цивилева, Россия
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с статс-секретарем - замминистра обороны РФ, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой предложил обсудить работу фонда.
"Анна Евгеньевна, хотел бы поговорить с Вами сегодня о той части Вашей работы, которая напрямую связана с фондом "Защитники Отечества", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент Владимир Путин и секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР поддержку участников СВО
15 декабря, 13:50
 
Владимир Путин, Анна Цивилева
 
 
