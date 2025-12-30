https://ria.ru/20251230/putin-2065661574.html
Путин предложил обсудить работу фонда "Защитники Отечества"
Путин предложил обсудить работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 30.12.2025
Путин предложил обсудить работу фонда "Защитники Отечества"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с статс-секретарем - замминистра обороны РФ, председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой предложил обсудить РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:14:00+03:00
2025-12-30T14:14:00+03:00
2025-12-30T14:19:00+03:00
владимир путин
общество
анна цивилева
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251215/yakushev-2062127331.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, анна цивилева, россия
Владимир Путин, Общество, Анна Цивилева, Россия
Путин предложил обсудить работу фонда "Защитники Отечества"
Путин предложил Цивилевой обсудить работу фонда "Защитники Отечества"