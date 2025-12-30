Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с заместителем министра обороны Анной Цивилевой помощь ветеранам и участникам СВО.
Она рассказала президенту о главном достижении фонда "Защитники Отечества" — создании системы ресоциализации героев.
«
"Уважаемый Владимир Владимирович, 2,5 года назад начал работать по вашему указу государственный фонд, <...> в котором на сегодняшний день трудятся 4,3 тысячи социальных координаторов", — отметила Цивилева.
Замглавы Минобороны также назвала основные задачи организации. Среди них — постоянное оказание помощи ветеранам, а также переобучение и трудоустройство участников СВО, получивших инвалидность.
«
"Наш ветеран должен знать, что социальный координатор всегда рядом и на протяжении всей жизни будет оказывать сопровождение и поддержку", — подчеркнула она.
Для того, чтобы участники СВО с протезами после ранений могли вернуться к работе, КамАЗ начал изготавливать специальные автомобили и автобусы. Программа фонда по выдаче машин ветеранам с двойной ампутацией очень востребована, отметила замминистра.
Помимо этого, Цивилева рассказала о цифровизации мер социальной поддержки. Справку участника СВО, например, теперь можно получить одним кликом через "Госуслуги". Она также попросила главу государства предусмотреть возможность оказывать помощь участникам контртеррористической операции в приграничье.
Путин, в свою очередь, одобрил эту идею и заявил, что сделает все, чтобы работа "Защитников Отечества" велась наиболее эффективно. Российские военные поддерживают деятельность фонда, добавил он.
«
"Самое-то главное в том, что вам удалось привнести в эту работу. И вы относитесь к этой работе с большим душевным теплом, с большой душевной теплотой — это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые родину защищают", — подчеркнул президент.
В прошлый раз Путин и Цивилева встречались в конце мая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Тогда замглавы Минобороны предложила дать фонду возможность помогать заниматься спортом действующим военнослужащим, получившим инвалидность. Президент пообещал расширить полномочия "Защитников Отечества".
