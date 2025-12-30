Цивилева рассказала Путину о помощи ветеранам и участникам СВО

«

"Самое-то главное в том, что вам удалось привнести в эту работу. И вы относитесь к этой работе с большим душевным теплом, с большой душевной теплотой — это очень важно при работе подобного рода. Очень бы вас просил и в дальнейшем сохранять именно такой подход. Именно так и нужно работать с нашими ребятами, которые родину защищают", — подчеркнул президент.