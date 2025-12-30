https://ria.ru/20251230/putin-2065633303.html
Путин поздравил лидеров Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом
Путин поздравил лидеров Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил лидеров Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров стран Глобального Юга и Латинской Америки, сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:51:00+03:00
2025-12-30T12:51:00+03:00
2025-12-30T13:03:00+03:00
в мире
вьетнам
эфиопия
россия
владимир путин
луис инасиу лула да силва
николас мадуро
латинская америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20251220/rossija-2063472977.html
вьетнам
эфиопия
россия
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, эфиопия, россия, владимир путин, луис инасиу лула да силва, николас мадуро, латинская америка
В мире, Вьетнам, Эфиопия, Россия, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Николас Мадуро, Латинская Америка
Путин поздравил лидеров Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом
Путин поздравил лидеров стран Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом