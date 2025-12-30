Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил лидеров Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом
12:51 30.12.2025 (обновлено: 13:03 30.12.2025)
Путин поздравил лидеров Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом
Путин поздравил лидеров Глобального Юга и Латинской Америки с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров стран Глобального Юга и Латинской Америки, сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров стран Глобального Юга и Латинской Америки, сообщили в Кремле.
Глава государства, в частности, направил поздравительные телеграммы президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силва, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, президенту Индонезии Прабово Субианто, президенту Кубы Мигелю Диас-Канель Бермудесу, президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту.
Также поздравления получили премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, сопрезиденты Республики Никарагуа Даниель Ортега и Росарио Мурильо, президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.
Кроме того, Путин поздравил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
