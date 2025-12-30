https://ria.ru/20251230/putin-2065629271.html
Песков отказался комментировать местонахождение Путина во время атаки
Песков отказался комментировать местонахождение Путина во время атаки - РИА Новости, 30.12.2025
Песков отказался комментировать местонахождение Путина во время атаки
Тема местонахождения президента России Владимира Путина в период попытки атаки на его резиденцию не подлежит обсуждению в нынешних условиях, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:39:00+03:00
2025-12-30T12:39:00+03:00
2025-12-30T12:50:00+03:00
россия
новгородская область
сша
дмитрий песков
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251230/politika-2065550497.html
россия
новгородская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, сша, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин
Россия, Новгородская область, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин
Песков отказался комментировать местонахождение Путина во время атаки
Песков: вопрос о местонахождении Путина не подлежит обсуждению
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Тема местонахождения президента России Владимира Путина в период попытки атаки на его резиденцию не подлежит обсуждению в нынешних условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению", - сказал Песков, отвечая на вопрос, где находился во время атаки глава государства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.