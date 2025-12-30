Рейтинг@Mail.ru
Песков отказался комментировать местонахождение Путина во время атаки - РИА Новости, 30.12.2025
12:39 30.12.2025 (обновлено: 12:50 30.12.2025)
Песков отказался комментировать местонахождение Путина во время атаки
россия, новгородская область, сша, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин
Россия, Новгородская область, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Тема местонахождения президента России Владимира Путина в период попытки атаки на его резиденцию не подлежит обсуждению в нынешних условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению", - сказал Песков, отвечая на вопрос, где находился во время атаки глава государства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Эксперт назвал последствия атаки Киева на резиденцию Путина
РоссияНовгородская областьСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
