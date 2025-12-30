Рейтинг@Mail.ru
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву - РИА Новости, 30.12.2025
12:36 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/putin-2065627838.html
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву - РИА Новости, 30.12.2025
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву
Президент России Владимир Путин примет в Кремле замминистра обороны, главу фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:36:00+03:00
2025-12-30T12:36:00+03:00
политика
россия
анна цивилева
дмитрий песков
владимир путин
2025
политика, россия, анна цивилева, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Анна Цивилева, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву

Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет в Кремле замминистра обороны, главу фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Несколько встреч также у главы государства запланировано. В частности, важная встреча: у него с докладом будет Анна Цивилева, замминистра обороны и одновременно руководитель фонда "Защитники Отечества", - сказал Песков журналистам.
Путин уделяет внимание работе фонда "Защитники Отечества", заявил Песков
12:29
 
