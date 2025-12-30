https://ria.ru/20251230/putin-2065627838.html
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву - РИА Новости, 30.12.2025
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву
Президент России Владимир Путин примет в Кремле замминистра обороны, главу фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.12.2025
политика
россия
анна цивилева
дмитрий песков
владимир путин
россия
Путин примет в Кремле замминистра обороны Цивилеву
Песков: Путин проведет встречу с главой фонда "Защитники Отечества" Цивилевой