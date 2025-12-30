Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
12:33 30.12.2025
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает официальный сайт Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

Путин направил Лукашенко поздравление с наступающим Новым годом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает официальный сайт Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", - сообщили в Кремле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом
ПолитикаРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
