Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает официальный сайт Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:33:00+03:00
политика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
Путин направил Лукашенко поздравление с наступающим Новым годом