Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина
Президент России Владимир Путин в полночь поздравит россиян с Новым годом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2025
