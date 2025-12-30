https://ria.ru/20251230/putin-2065624092.html
Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2025
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
россия
