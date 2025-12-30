МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у Путина запланировано несколько международных телефонных разговоров в течение дня", - сказал Песков журналистам.