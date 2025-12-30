Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом
12:17 30.12.2025 (обновлено: 15:46 30.12.2025)
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом
Президент Владимир Путин поздравил с предстоящими праздниками американского коллегу Дональда Трампа и нескольких европейских лидеров, сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.12.2025
в мире, сша, венгрия, владимир путин, дональд трамп, словакия, виктор орбан, сербия
В мире, США, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Словакия, Виктор Орбан, Сербия

Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил с предстоящими праздниками американского коллегу Дональда Трампа и нескольких европейских лидеров, сообщили в Кремле.
"В. В. Путин направил <...> послания по случаю Рождества и наступающего нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе <…> Дональд Трамп", — говорится в релизе.
Среди европейских представителей он поздравил премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, а также президента Сербии Александра Вучича.
Кроме того, Путин отправил послания главе правительства Армении Николу Пашиняну, лидерам Азербайджана и Белоруссии Ильхаму Алиеву и Александру Лукашенко.
Поздравления получили и представители Китая, Индии, КНДР, Турции, Венесуэлы, стран Центральной Азии, Глобального Юга и Латинской Америки.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Папу Римского Льва XIV
В миреСШАВенгрияВладимир ПутинДональд ТрампСловакияВиктор ОрбанСербия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
