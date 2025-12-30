https://ria.ru/20251230/putin-2065620656.html
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом
Президент Владимир Путин поздравил с предстоящими праздниками американского коллегу Дональда Трампа и нескольких европейских лидеров, сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:17:00+03:00
2025-12-30T12:17:00+03:00
2025-12-30T15:46:00+03:00
в мире
сша
венгрия
владимир путин
дональд трамп
словакия
виктор орбан
сербия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065611581.html
сша
венгрия
словакия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, владимир путин, дональд трамп, словакия, виктор орбан, сербия
В мире, США, Венгрия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Словакия, Виктор Орбан, Сербия