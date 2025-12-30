https://ria.ru/20251230/putin-2065614367.html
Путин поздравил с Новым годом нескольких европейских лидеров
Путин поздравил с Новым годом нескольких европейских лидеров - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом нескольких европейских лидеров
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом европейских лидеров, в том числе премьера Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Словакии Роберта Фицо РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:06:00+03:00
2025-12-30T12:06:00+03:00
2025-12-30T12:17:00+03:00
владимир путин
венгрия
россия
словакия
виктор орбан
роберт фицо
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065620656.html
венгрия
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, венгрия, россия, словакия, виктор орбан, роберт фицо, новый год
Владимир Путин, Венгрия, Россия, Словакия, Виктор Орбан, Роберт Фицо, Новый год
Путин поздравил с Новым годом нескольких европейских лидеров
Путин поздравил с Новым годом Орбана, Фицо и Вучича