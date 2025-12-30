Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил с Новым годом нескольких европейских лидеров
12:06 30.12.2025 (обновлено: 12:17 30.12.2025)
Путин поздравил с Новым годом нескольких европейских лидеров
Путин поздравил с Новым годом нескольких европейских лидеров
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом европейских лидеров, в том числе премьера Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Словакии Роберта Фицо РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом нескольких европейских лидеров

Путин поздравил с Новым годом Орбана, Фицо и Вучича

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом европейских лидеров, в том числе премьера Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, сообщила пресс-служба Кремля.
В Кремле отметили, что Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств.
"В их числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Республики Сербии Александр Вучич, председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо", - говорится в сообщении.
Путин поздравил Трампа и нескольких европейских лидеров с Новым годом
