Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил с Новым годом Мадуро - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 30.12.2025 (обновлено: 12:16 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/putin-2065613826.html
Путин поздравил с Новым годом Мадуро
Путин поздравил с Новым годом Мадуро - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Мадуро
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:05:00+03:00
2025-12-30T12:16:00+03:00
венесуэла
россия
николас мадуро
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/96/1559169604_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_5e1d1ba4f13f64c02eb80f9896a1c2b9.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065613647.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/96/1559169604_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_c9410cc7efa518c8e24996e9fe268153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин
Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин
Путин поздравил с Новым годом Мадуро

Путин поздравил с Новым годом президента Венесуэлы Мадуро

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе... президент Боливарианской Республики Венесуэла Н.Мадуро", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына
12:04
 
ВенесуэлаРоссияНиколас МадуроВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала