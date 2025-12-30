https://ria.ru/20251230/putin-2065613826.html
Путин поздравил с Новым годом Мадуро
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин
Путин поздравил с Новым годом Мадуро
