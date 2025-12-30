https://ria.ru/20251230/putin-2065613739.html
Путин поздравил Алиева и Пашиняна с Новым годом
Путин поздравил Алиева и Пашиняна с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил Алиева и Пашиняна с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева,... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:05:00+03:00
2025-12-30T12:05:00+03:00
2025-12-30T13:04:00+03:00
владимир путин
россия
армения
азербайджан
ильхам алиев
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065605966.html
россия
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, армения, азербайджан, ильхам алиев, никол пашинян
Владимир Путин, Россия, Армения, Азербайджан, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Путин поздравил Алиева и Пашиняна с Новым годом
Путин поздравил Алиева и Пашиняна с наступающим Новым годом