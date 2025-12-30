Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына
12:04 30.12.2025 (обновлено: 12:14 30.12.2025)
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына

Путин поздравил с Новым годом лидера КНДР Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе... председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин поздравил с Новым годом Си Цзиньпина и Моди
