https://ria.ru/20251230/putin-2065613647.html
Путин поздравил с Новым годом Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым годом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:04:00+03:00
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
