12:03 30.12.2025
Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Папу Римского Льва XIV
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом папу Римского Льва XIV, сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.12.2025
2025
Папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV
AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом папу Римского Льва XIV, сообщили в Кремле.
"Президент Российской Федерации В.В. Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе… папа Римский Лев XIV", - говорится в сообщении.
