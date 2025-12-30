https://ria.ru/20251230/putin-2065611581.html
Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Папу Римского Льва XIV
Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Папу Римского Льва XIV
Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Папу Римского Льва XIV
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и Новым годом папу Римского Льва XIV, сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Папу Римского Льва XIV
Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Папу Римского Льва XIV