Путин поздравил Трампа с Новым годом
Путин поздравил Трампа с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом лидера США Дональда Трампа, сообщили в Кремле. РИА Новости, 30.12.2025
Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом