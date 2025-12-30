Президент России Владимир Путин проводит встречу с замминистра обороны Анной Цивилевой.
Путин проводит встречу с замминистра обороны Цивилевой. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с замминистра обороны Анной Цивилевой. РИА Новости, 30.12.2025
LIVE: Встреча Владимира Путина и Анны Цивилевой
Президент России Владимир Путин проводит встречу с замминистра обороны Анной Цивилевой.
