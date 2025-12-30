Рейтинг@Mail.ru
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/pushkov-2065719573.html
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков - РИА Новости, 30.12.2025
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков
Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:47:00+03:00
2025-12-30T16:47:00+03:00
сша
алексей пушков
берни сандерс
илон маск
microsoft corporation
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20251229/ii-2065439411.html
https://ria.ru/20251229/dotkom-2065412412.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, алексей пушков, берни сандерс, илон маск, microsoft corporation, общество
США, Алексей Пушков, Берни Сандерс, Илон Маск, Microsoft Corporation, Общество
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков

Пушков: замена людей на рынке труда на ИИ может означать конец цивилизации

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков на ПМЭФ-2025
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале политик разместил информацию о том, как экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс, известный своими левыми взглядами, цитирует высказывания Илона Маска и Билла Гейтса об искусственном интеллекте и задает неудобные вопросы.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
ИИ может стать угрозой для ядерной безопасности, пишут СМИ
29 декабря, 15:37
"Наше мнение: возможны два сценария. Первый состоит в том, что в обстановке нынешней ИИ-эйфории его возможности сильно преувеличивают, и за пределами нескольких сфер (автономный транспорт, автономное оружие, управление финансами, сбор налогов, частично - здравоохранение и образование), использование ИИ не уничтожит классический рынок труда и не приведет к "ненужности" людей", - написал Пушков.
Второй - катастрофический сценарий - состоит в "полном замещении людей" искусственным интеллектом, добавил он.
"Но это означает конец цивилизации", - полагает сенатор.
Парламентарий также отметил, что, по оценке Microsoft, наибольший удар "сильный искусственный интеллект" нанесет по таким профессиям, как переводчики, синхронисты; историки; проводники в поездах, стюарды и стюардессы; писатели; таможенники; домашние учителя; теле- и радиоведущие.
"Но, на мой взгляд, в случае, если позволить Машине (The Machine) формировать историю, литературу, понимание политики, отдать ей на откуп эфир, это будет антицивилизация. Если до этого не произойдет закономерного социального взрыва, то ликвидация гуманности и человеческого начала приведет к чудовищным последствиям, превратив людей в функции от машины, включая и тех, кто наивно рассчитывает ее контролировать", - заключил Пушков.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Мир обречен, если техногиганты первыми создадут общий ИИ, заявил Дотком
29 декабря, 14:17
 
СШААлексей ПушковБерни СандерсИлон МаскMicrosoft CorporationОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала