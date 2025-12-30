https://ria.ru/20251230/pushkov-2065719573.html
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков - РИА Новости, 30.12.2025
Полная замена людей на ИИ может означать конец цивилизации, заявил Пушков
Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости.
Полное замещение людей в профессиональной сфере искусственным интеллектом может означать конец цивилизации, такое мнение высказал
сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале политик разместил информацию о том, как экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс
, известный своими левыми взглядами, цитирует высказывания Илона Маска
и Билла Гейтса
об искусственном интеллекте и задает неудобные вопросы.
"Наше мнение: возможны два сценария. Первый состоит в том, что в обстановке нынешней ИИ-эйфории его возможности сильно преувеличивают, и за пределами нескольких сфер (автономный транспорт, автономное оружие, управление финансами, сбор налогов, частично - здравоохранение и образование), использование ИИ не уничтожит классический рынок труда и не приведет к "ненужности" людей", - написал Пушков
.
Второй - катастрофический сценарий - состоит в "полном замещении людей" искусственным интеллектом, добавил он.
"Но это означает конец цивилизации", - полагает сенатор.
Парламентарий также отметил, что, по оценке Microsoft
, наибольший удар "сильный искусственный интеллект" нанесет по таким профессиям, как переводчики, синхронисты; историки; проводники в поездах, стюарды и стюардессы; писатели; таможенники; домашние учителя; теле- и радиоведущие.
"Но, на мой взгляд, в случае, если позволить Машине (The Machine) формировать историю, литературу, понимание политики, отдать ей на откуп эфир, это будет антицивилизация. Если до этого не произойдет закономерного социального взрыва, то ликвидация гуманности и человеческого начала приведет к чудовищным последствиям, превратив людей в функции от машины, включая и тех, кто наивно рассчитывает ее контролировать", - заключил Пушков.