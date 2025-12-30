https://ria.ru/20251230/pushilin-2065644454.html
Пушилин назвал число освобожденных населенных пунктов в ДНР за 2025 год
Пушилин назвал число освобожденных населенных пунктов в ДНР за 2025 год - РИА Новости, 30.12.2025
Пушилин назвал число освобожденных населенных пунктов в ДНР за 2025 год
Уходящий 2025 год для ДНР в плане освобождения территорий - успешный, освобождено 187 населенных пунктов, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:23:00+03:00
2025-12-30T13:23:00+03:00
2025-12-30T13:23:00+03:00
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_0:133:3153:1907_1920x0_80_0_0_f1dfdb13b3633c26a83fb8b6381d7c62.jpg
https://ria.ru/20251229/spetsoperatsiya-2065462302.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_21beb3328a7ee21a53400377d2f5fa93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин назвал число освобожденных населенных пунктов в ДНР за 2025 год
Пушилин назвал 2025 год успешным для ДНР в плане освобождения территорий