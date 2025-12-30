Рейтинг@Mail.ru
Россия заявила протест Латвии, Литве и Эстонии - РИА Новости, 30.12.2025
19:52 30.12.2025 (обновлено: 21:37 30.12.2025)
Россия заявила протест Латвии, Литве и Эстонии
МИД заявил протест странам Прибалтики из-за ограничения работы российских посольств. РИА Новости, 30.12.2025
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, латвия, литва, в мире, эстония
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Латвия, Литва, В мире, Эстония
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД заявил протест странам Прибалтики из-за ограничения работы российских посольств.
"В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств <...> в Риге, Вильнюсе и Таллине", — говорится в публикации.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
24 ноября, 08:00
В ведомстве подчеркнули, что эти противоправные требования сильно затруднят работу загранучреждений и грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
"Российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер", — добавили в министерстве.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Пробила дно". Шаг Латвии против России вызвал гнев у Миронова
27 декабря, 16:56
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЛатвияЛитваВ миреЭстония
 
 
