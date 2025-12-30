Россия заявила протест Латвии, Литве и Эстонии

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. МИД заявил протест странам Прибалтики из-за ограничения работы российских посольств.
«
"В МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств <...> в Риге, Вильнюсе и Таллине", — говорится в публикации.
В ведомстве подчеркнули, что эти противоправные требования сильно затруднят работу загранучреждений и грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
«
"Российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер", — добавили в министерстве.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
"Пробила дно". Шаг Латвии против России вызвал гнев у Миронова
27 декабря, 16:56