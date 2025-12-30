Суд вынес приговор двум жителям Калининградской области за госизмену

КАЛИНИНГРАД, 30 дек – РИА Новости. Суд приговорил двух жителей Калининградской области Игоря Самока и Владислава Горулева к 24 и 18 годам колонии за госизмену, организацию диверсионного сообщества и участие в нем, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В суде установлено, что Самок, будучи противником проведения СВО, в 2023 году через мессенджер установил контакт с представителем главного управления разведки Украины, которому сообщил о своей готовности участвовать в деятельности против безопасности России. По заданию украинских кураторов Самок занимался шпионажем, а также организовал диверсионное сообщество, вовлек в него Горулева и еще четырех человек, в том числе несовершеннолетних, которые осуществляли поджоги объектов транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения населения, средств связи и транспорта. Под руководством Самока организовано более 20 диверсий на территории Краснодарского, Алтайского краев, Калужской, Липецкой, Томской, Свердловской, Архангельской областей и других регионов России. Кроме того, будучи работником офиса продаж оператора сотовой связи, Самок осуществлял неправомерный доступ к персональным данным абонентов и передавал их третьим лицам за вознаграждение.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье 275 УК РФ (государственная измена), частям 1, 2 статьи 281.3 УК РФ (организация диверсионного сообщества и участие в нем), части 4 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Самоку наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием 6 лет в тюрьме со штрафом в размере 800 тысяч рублей, Горулеву – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что преступная деятельность подсудимых пресечена сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.
