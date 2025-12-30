Суд вынес приговор двум жителям Калининградской области за госизмену

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по статье 275 УК РФ (государственная измена), частям 1, 2 статьи 281.3 УК РФ (организация диверсионного сообщества и участие в нем), части 4 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности), части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Самоку наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием 6 лет в тюрьме со штрафом в размере 800 тысяч рублей, Горулеву – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.