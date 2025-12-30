Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе - РИА Новости, 30.12.2025
17:15 30.12.2025 (обновлено: 18:47 30.12.2025)
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Суд вынес приговор по делу о крупном хищении средств при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости в СК России.
"Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому", — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в 2022-2023 годах госзаказчик заключил договоры с ООО ИФК "РНГС Капитал" и ООО "Сибай" о выполнении услуг и поставке товаров на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Позднее Дмитрий Левченко, Андрей Грунин и другие представители этих организаций украли более 500 миллионов бюджетных денег, предоставив ложные сведения о стоимости работ. Тем самым они причинили ущерб Минобороны в размере свыше 470 миллионов рублей.
Фигурантов признали виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России).
