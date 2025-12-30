https://ria.ru/20251230/prigovor-2065726889.html
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Суд вынес приговор по делу о крупном хищении средств при выполнении оборонного заказа, сообщили РИА Новости в СК России.
"Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому", — рассказали в ведомстве.
По данным следствия, в 2022-2023 годах госзаказчик заключил договоры с ООО ИФК "РНГС Капитал" и ООО "Сибай" о выполнении услуг и поставке товаров на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Позднее Дмитрий Левченко, Андрей Грунин и другие представители этих организаций украли более 500 миллионов бюджетных денег, предоставив ложные сведения о стоимости работ. Тем самым они причинили ущерб Минобороны в размере свыше 470 миллионов рублей.
Фигурантов признали виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 УК России).