Суд вынес приговор по делу о крупном хищении на оборонном заказе

"Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому", — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в 2022-2023 годах госзаказчик заключил договоры с ООО ИФК "РНГС Капитал" и ООО "Сибай" о выполнении услуг и поставке товаров на общую сумму более 1,3 миллиарда рублей. Позднее Дмитрий Левченко, Андрей Грунин и другие представители этих организаций украли более 500 миллионов бюджетных денег, предоставив ложные сведения о стоимости работ. Тем самым они причинили ущерб Минобороны в размере свыше 470 миллионов рублей.