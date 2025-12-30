https://ria.ru/20251230/prezident-2065615601.html
Президент Ирана призвал выслушать требования протестующих
ТЕГЕРАН, 30 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отреагировал на протесты в государстве из-за стремительной девальвации иранского риала, заявив о необходимости выслушать требования населения.
Агентство Fars в понедельник передало, что в столице Ирана прошли протесты на фоне падения стоимости местной валюты: иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими и в других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, на его место назначат Абдольнасера Хеммати.
"Я дал указания министру внутренних дел страны (Искандару Момени) через диалог с представителями протестующих выслушать их законные требования, чтобы правительство могло приложить все усилия для устранения проблем", - написал президент в соцсети X.
Пезешкиан также отметил, что власти сейчас работают над реформированием банковско-финансовой системы и сохранением покупательной способности населения.
В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани подчеркнула, что иранские власти официально признают возможность для населения протестовать.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.