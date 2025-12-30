Президент Ирана призвал выслушать требования протестующих

ТЕГЕРАН, 30 дек - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отреагировал на протесты в государстве из-за стремительной девальвации иранского риала, заявив о необходимости выслушать требования населения.

Агентство Fars в понедельник передало, что в столице Ирана прошли протесты на фоне падения стоимости местной валюты: иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими и в других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, на его место назначат Абдольнасера Хеммати.

"Я дал указания министру внутренних дел страны (Искандару Момени) через диалог с представителями протестующих выслушать их законные требования, чтобы правительство могло приложить все усилия для устранения проблем", - написал президент в соцсети X.

Пезешкиан также отметил, что власти сейчас работают над реформированием банковско-финансовой системы и сохранением покупательной способности населения.

В свою очередь, официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани подчеркнула, что иранские власти официально признают возможность для населения протестовать.