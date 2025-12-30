https://ria.ru/20251230/prazdnik-2065557419.html
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь
Женщин в новогоднюю ночь чаще раздражают залпы петард, мужчин - скучные новогодние телепередачи, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Женщин в новогоднюю ночь чаще раздражают залпы петард, мужчин - скучные новогодние телепередачи, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Больше всего во время празднования Нового года россиян раздражают залпы салютов - об этом рассказали 18% опрошенных, причем женщин шум за окнами нервирует в два раза чаще, чем мужчин (25 и 12% соответственно)", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.
Поведение нетрезвых людей, как из ближнего окружения, так и среди уличных прохожих, сердит 8% россиян. Телевизионное однообразие в новогоднюю ночь заставляет скучать 6%, причем мужчин больше, чем женщин (8% против 3%). Ажиотаж в магазинах не нравится 2%. По 1% переживают из-за переедания и недосыпа вследствие сбитого режима дня. Еще 1% страдает от одиночества. Также 1 из 100 сожалеет, что праздник так быстротечен.
Прочие раздражающие факторы назвал каждый пятый (19%): россиян раздражает всеобщая суета, необходимость организовывать застолье, усталость в конце года, открытки и гифки в мессенджерах, плохая погода и другое.
Впрочем, 36% россиян (41% мужчин и 31% женщин) ничто не раздражает в новогоднюю ночь. И это самый высокий уровень спокойствия за последние 5 лет, указывают аналитики.