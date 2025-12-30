Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь
06:06 30.12.2025 (обновлено: 12:46 30.12.2025)
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь
Женщин в новогоднюю ночь чаще раздражают залпы петард, мужчин - скучные новогодние телепередачи, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Женщин в новогоднюю ночь чаще раздражают залпы петард, мужчин - скучные новогодние телепередачи, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Больше всего во время празднования Нового года россиян раздражают залпы салютов - об этом рассказали 18% опрошенных, причем женщин шум за окнами нервирует в два раза чаще, чем мужчин (25 и 12% соответственно)", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.
