Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи

"В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - сообщается в документе.

Министерству здравоохранения РФ также поручено до 1 июля 2026 года внести в правительство доклад о реализации программы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также до 15 октября 2026 года внести проект программы на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.