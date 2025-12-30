Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи - РИА Новости, 30.12.2025
19:38 30.12.2025
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028... РИА Новости, 30.12.2025
общество
россия
правительство рф
россия
общество, россия, правительство рф
Общество, Россия, Правительство РФ
Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи

Кабмин утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 год

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, соответствующее постановление опубликовано во вторник.
"В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемую программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - сообщается в документе.
Министерству здравоохранения РФ также поручено до 1 июля 2026 года внести в правительство доклад о реализации программы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также до 15 октября 2026 года внести проект программы на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
ОбществоРоссияПравительство РФ
 
 
