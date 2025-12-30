Рейтинг@Mail.ru
Правительство определит в 2026 году перечень компаний для приватизации - РИА Новости, 30.12.2025
11:26 30.12.2025 (обновлено: 11:39 30.12.2025)
Правительство определит в 2026 году перечень компаний для приватизации
Правительство определит в 2026 году перечень компаний для приватизации
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России определит в наступающем году перечень компаний для приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Компаний со стопроцентным госучастием или с большим количеством государственного участия достаточно. Поэтому по каким-то компаниям государство будет сохранят контрольный пакет, где-то можно реализовать чуть меньше долю, с тем чтобы просто выйти на рынок, посмотреть сколько инвесторы оценивают компанию", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Перечень таких компаний и наименование компаний правительство определит", - добавил Силуанов.
Силуанов рассказал, когда состоится аукцион по приватизации "Домодедово"
10:43
 
