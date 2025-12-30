https://ria.ru/20251230/pravitelstvo-2065597929.html
Правительство определит в 2026 году перечень компаний для приватизации
Правительство России определит в наступающем году перечень компаний для приватизации, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 30.12.2025
