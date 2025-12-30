Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств

Рейтинг@Mail.ru
09:14 30.12.2025
Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 30.12.2025
россия
михаил мишустин
общество
россия
россия, михаил мишустин, общество
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий, сообщили в пресс-службе кабмина.
России продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.
Упрощённый порядок регистрации позволяет в максимально короткий период оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия.
"Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций", - отметили в кабмине.
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В список жизненно необходимых лекарств добавили восемь препаратов
26 декабря, 14:42
 
Россия Михаил Мишустин Общество
 
 
