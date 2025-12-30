https://ria.ru/20251230/pravitelstvo-2065569704.html
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств - РИА Новости, 30.12.2025
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств
Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T09:14:00+03:00
2025-12-30T09:14:00+03:00
2025-12-30T09:14:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/38/1559763873_768:390:2500:1364_1920x0_80_0_0_cc07bdaf9749b25aa0cdf00134c3edc3.jpg
https://ria.ru/20251226/minzdrav-2064891458.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/38/1559763873_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_9f67b28dda2a85a4ee6a8f108eef0d77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств и медизделий
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий, сообщили
в пресс-службе кабмина.
"В России
продлеваются упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов до 1 января 2036 года и наиболее востребованных медицинских изделий до 31 декабря 2028 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - сообщили в кабмине.
Упрощённый порядок регистрации позволяет в максимально короткий период оформить все необходимые документы, чтобы быстрее выводить медикаменты и медицинские изделия на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Препараты и медицинские изделия, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия.
"Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций", - отметили в кабмине.