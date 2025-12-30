Рейтинг@Mail.ru
В МЧС назвали возможную причину пожара на Камчатке, где погибли люди
04:03 30.12.2025
В МЧС назвали возможную причину пожара на Камчатке, где погибли люди
Пожар в квартире жилого дома в Петропавловске-Камчатском, при котором погибли двое взрослых и двое детей, мог начаться из-за детской шалости или неосторожного...
В МЧС назвали возможную причину пожара на Камчатке, где погибли люди

© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/TelegramРабота СК РФ на месте пожара в квартире в Петропавловске-Камчатском
Работа СК РФ на месте пожара в квартире в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 дек – РИА Новости. Пожар в квартире жилого дома в Петропавловске-Камчатском, при котором погибли двое взрослых и двое детей, мог начаться из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем, поджог специалисты исключили, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МЧС.
Пожар произошел 29 декабря на улице Горького. В горевшей квартире нашли четырех человек без сознания - детей 4 и 5 лет и двоих мужчин. До приезда скорой пожарные сами пытались реанимировать пострадавших, затем их передали медикам, но спасти их не удалось.
"Вещи и мебель могли загореться от спички, зажигалки и тому подобного, в том числе речь может идти от детской шалости или неосторожном обращении с огнем. Поджог как причину возгорания в Госпожнадзоре исключили", - заявили в ведомстве.
Официальная формулировка причин пожара, названная инспекторами Госпожнадзора, - "зажигание горючих материалов от источника открытого огня", сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС.
По данным Госпожнадзора, в квартире было два очага возгорания: в коридоре, где сгорели вещи на площади 1 квадратный метр, и в детской комнате, где горели мебель и отделка на девяти "квадратах". Квартира закопчена по всей площади.
В понедельник, до установления причин пожара, СУ СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - убийство при отягчающих обстоятельствах.
