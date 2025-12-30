Посол России в Канаде надеется на улучшение отношений Москвы и Оттавы

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что надеется на улучшение отношений между двумя странами в будущем, несмотря на антироссийский курс администрации премьера Марка Карни.
"Действия кабинета Карни на протяжении всего 2025 года лишь подтвердили его жёсткую антироссийскую позицию. На данном этапе нет оснований для оптимизма в отношении состояния двусторонних отношений", - заявил посол.
Посол также отметил, что политический диалог между странами по сути заморожен, а любые формы взаимодействия сведены на нет канадской стороной.
"Разумеется, остаётся слабая надежда, что однажды Канаду возглавят политики, которые будут исходить из национальных интересов, а не следовать повестке глобалистских кругов. В случае такого поворота событий возвращение к добрососедским, прагматичным и предсказуемым российско-канадским отношениям нельзя исключать. Однако очевидно, что такие изменения не произойдут ни сегодня, ни завтра", - подытожил Степанов.