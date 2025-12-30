Посол России в Канаде надеется на улучшение отношений Москвы и Оттавы

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что надеется на улучшение отношений между двумя странами в будущем, несмотря на антироссийский курс администрации премьера Марка Карни.

Посол также отметил, что политический диалог между странами по сути заморожен, а любые формы взаимодействия сведены на нет канадской стороной.