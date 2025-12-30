Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Планы канадского правительства по предоставлению 2,5 миллиардов канадских долларов (1,83 миллиарда долларов США) на финансовую поддержку Киева свидетельствуют о политической близорукости Канады, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Очередной проукраинский шаг Оттавы является наглядным примером близорукой политики канадского правительства. Премьер-министр Марк Карни, как опытный финансист и банкир, должен понимать, что инвестирование в заведомо убыточный актив бессмысленно, а то и откровенно глупо", - заявил посол.
Степанов отметил, что средства на поддержку режима Владимира Зеленского, полученные из карманов канадских налогоплательщиков, никогда не будут возвращены.
"Независимо от того, как формально классифицируются эти кредитные гарантии, очевидно, что они лишь продлевают агонию террористического режима в Киеве. Никакая финансовая или материальная поддержка не в состоянии его спасти. Так что кабинет Карни выбрасывает деньги на ветер - на заведомо проигрышное дело", - добавил посол.
