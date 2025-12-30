Рейтинг@Mail.ru
Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 30.12.2025 (обновлено: 21:07 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/posol-2065764087.html
Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины
Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины - РИА Новости, 30.12.2025
Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины
Планы канадского правительства по предоставлению 2,5 миллиардов канадских долларов (1,83 миллиарда долларов США) на финансовую поддержку Киева свидетельствуют о РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:45:00+03:00
2025-12-30T21:07:00+03:00
в мире
киев
канада
оттава
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_ad92efe3fb9e4ee609633f7110b8e77f.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064996722.html
https://ria.ru/20251224/medvedev-2064258486.html
киев
канада
оттава
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_4baa22af605f805db48096857be59b6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, канада, оттава, украина
В мире, Киев, Канада, Оттава, Украина
Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины

Посол Степанов назвал финподдержку Киева Оттавой политической близорукостью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосол России в Канаде Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Планы канадского правительства по предоставлению 2,5 миллиардов канадских долларов (1,83 миллиарда долларов США) на финансовую поддержку Киева свидетельствуют о политической близорукости Канады, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Очередной проукраинский шаг Оттавы является наглядным примером близорукой политики канадского правительства. Премьер-министр Марк Карни, как опытный финансист и банкир, должен понимать, что инвестирование в заведомо убыточный актив бессмысленно, а то и откровенно глупо", - заявил посол.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине
26 декабря, 23:03
Степанов отметил, что средства на поддержку режима Владимира Зеленского, полученные из карманов канадских налогоплательщиков, никогда не будут возвращены.
"Независимо от того, как формально классифицируются эти кредитные гарантии, очевидно, что они лишь продлевают агонию террористического режима в Киеве. Никакая финансовая или материальная поддержка не в состоянии его спасти. Так что кабинет Карни выбрасывает деньги на ветер - на заведомо проигрышное дело", - добавил посол.
Ранее Карни объявил о выделении 1,8 миллиарда долларов на финансовую поддержку Киева. По его словам, помощь позволит разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления. Карни добавил, что Канада продолжит военную помощь Украине.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев раскрыл, чего боятся в Канаде
24 декабря, 10:30
 
В миреКиевКанадаОттаваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала