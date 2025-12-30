https://ria.ru/20251230/posol-2065751076.html
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой - РИА Новости, 30.12.2025
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой
Запуск регулярного авиасообщения между Россией и Ямайкой экономически нецелесообразен с учетом скромного потока россиян в эту страну, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 30.12.2025
Посол Петрович: регулярное авиасообщение с Ямайкой экономически нецелесообразно