Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой - РИА Новости, 30.12.2025
18:34 30.12.2025
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой
Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой

Посол Петрович: регулярное авиасообщение с Ямайкой экономически нецелесообразно

Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Запуск регулярного авиасообщения между Россией и Ямайкой экономически нецелесообразен с учетом скромного потока россиян в эту страну, рассказал в интервью РИА Новости посол России в карибском государстве Сергей Петрович.
Собеседник агентства напомнил, что регулярные рейсы между Москвой и Кингстоном, столицей Ямайки, выполнялись в советское время и были прекращены в 1994 году.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил министр туризма
27 декабря, 06:09
"В нынешних же рыночных условиях, очевидно, регулярное авиасообщение между Москвой и Кингстоном экономически нецелесообразно", - сказал дипломат.
По его словам, только туризм мог бы стать основанием для запуска рейсов на остров, но лишь немногочисленные россияне приезжают на Ямайку отдыхать, а в основном соотечественники предпочитают Кубу или Доминиканскую Республику.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Филиппины Марат Павлов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Марат Павлов: авиасообщение России и Филиппин может расшириться в 2026 году
29 декабря, 12:12
 
