Российский посол прокомментировал идею регулярного авиасообщения с Ямайкой

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Запуск регулярного авиасообщения между Россией и Ямайкой экономически нецелесообразен с учетом скромного потока россиян в эту страну, рассказал в интервью РИА Новости посол России в карибском государстве Сергей Петрович.