Планку дохода для получения единого пособия на детей предложили повысить

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила установить, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие) будет выплачиваться в случае превышения величины прожиточного минимума в пределах до 20%.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время единое пособие предоставляется семьям, если их размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства или фактического проживания. Останина отметила, что данное ограничение фактически отсекает от пособия десятки тысяч российских семей с детьми. По ее словам, в период 2026-2027 годов единое пособие получат только семьи, в которых воспитывается около 10 миллионов детей, что составляет лишь 30% детского населения страны.

"Предлагается установить, что единое пособие выплачивается также в случае незначительного превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. Такое превышение предлагается установить на уровне до 20%", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, инициативой предлагается исключить из видов доходов и имущества, учитываемых при определении права на единое пособие, движимое и недвижимое имущество, приобретенное в составе наследства. По мнению парламентария, это необходимо для сохранения права на единое пособие у семей с детьми в случае получения наследства.