Планку дохода для получения единого пособия на детей предложили повысить - РИА Новости, 30.12.2025
05:04 30.12.2025
Планку дохода для получения единого пособия на детей предложили повысить
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила установить, что ежемесячное пособие в связи с... РИА Новости, 30.12.2025
общество
россия
нина останина
владимир путин
россия
2025
Новости
общество, россия, нина останина, владимир путин
Общество, Россия, Нина Останина, Владимир Путин
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила установить, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие) будет выплачиваться в случае превышения величины прожиточного минимума в пределах до 20%.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время единое пособие предоставляется семьям, если их размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства или фактического проживания. Останина отметила, что данное ограничение фактически отсекает от пособия десятки тысяч российских семей с детьми. По ее словам, в период 2026-2027 годов единое пособие получат только семьи, в которых воспитывается около 10 миллионов детей, что составляет лишь 30% детского населения страны.
"Предлагается установить, что единое пособие выплачивается также в случае незначительного превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. Такое превышение предлагается установить на уровне до 20%", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, инициативой предлагается исключить из видов доходов и имущества, учитываемых при определении права на единое пособие, движимое и недвижимое имущество, приобретенное в составе наследства. По мнению парламентария, это необходимо для сохранения права на единое пособие у семей с детьми в случае получения наследства.
Ранее многодетная семья Баязитовых из села Абалак Тобольского округа обратилась на прямую линию к президенту Владимиру Путину с вопросом о порядке оформления социальных льгот для многодетных семей в России. По словам Баязитовой, она работает помощником воспитателя, муж водитель, в семье шесть детей и ожидается пополнение, при этом за 11 лет многодетности только однажды ей удалось получить пособие, так как доход семьи на 100-300 рублей превышает установленный для получения пособий минимум. Оба супруга работают, берут подработку, держат кур, чтобы прокормить большую семью.
ОбществоРоссияНина ОстанинаВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала