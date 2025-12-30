https://ria.ru/20251230/poshlina-2065555288.html
Юрист рассказал, как вернуть излишне уплаченную пошлину
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Заявление о возврате излишне уплаченной госпошлины с 1 января 2026 года можно будет подать через "Госуслуги" вне зависимости от способа оплаты пошлины, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"С 1 января заявление о возврате излишне уплаченной пошлины разрешат подавать через "Госуслуги" в любых ситуациях, независимо от того, каким образом эта пошлина была оплачена", - рассказал Хаминский
Юрист отметил, что заявление о возврате излишне уплаченной госпошлины можно пока подать через портал "Госуслуг" только в том случае, если гражданин подал заявление о совершении юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины аналогичным способом.
"То есть вернуть госпошлину через "Госуслуги" можно только, если она была оплачена через этот же портал", - напомнил Хаминский.