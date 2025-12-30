Юрист рассказал, как вернуть излишне уплаченную пошлину

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Заявление о возврате излишне уплаченной госпошлины с 1 января 2026 года можно будет подать через "Госуслуги" вне зависимости от способа оплаты пошлины, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"С 1 января заявление о возврате излишне уплаченной пошлины разрешат подавать через "Госуслуги" в любых ситуациях, независимо от того, каким образом эта пошлина была оплачена", - рассказал Хаминский

Юрист отметил, что заявление о возврате излишне уплаченной госпошлины можно пока подать через портал "Госуслуг" только в том случае, если гражданин подал заявление о совершении юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины аналогичным способом.