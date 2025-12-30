Рейтинг@Mail.ru
Запад использует площадку ОБСЕ для обличения России, заявил Полянский - РИА Новости, 30.12.2025
19:27 30.12.2025
Запад использует площадку ОБСЕ для обличения России, заявил Полянский
Запад использует площадку ОБСЕ для обличения России, заявил Полянский - РИА Новости, 30.12.2025
Запад использует площадку ОБСЕ для обличения России, заявил Полянский
Западные страны используют площадку ОБСЕ для того, чтобы обличать Россию, ситуация в организации нелицеприятная, вся повестка очень сильно политизирована и... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:27:00+03:00
2025-12-30T19:27:00+03:00
в мире
россия
обсе
запад
https://ria.ru/20251222/obse-2063724102.html
https://ria.ru/20251204/mid-2059900363.html
россия
Запад использует площадку ОБСЕ для обличения России, заявил Полянский

Полянский: Запад использует площадку ОБСЕ для того, чтобы обличать Россию

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Западные страны используют площадку ОБСЕ для того, чтобы обличать Россию, ситуация в организации нелицеприятная, вся повестка очень сильно политизирована и украинизирована, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Пока в ОБСЕ происходит совершенно нелицеприятная ситуация, когда доминируют блоковые подходы, и западные страны стараются использовать эту площадку для того, чтобы обличать, по их мнению, Россию. Все очень сильно политизировано, украинизировано", - сказал Полянский в прямом эфире канала "Россия-24".
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
США пересматривают свое участие в ОБСЕ, заявил Буякевич
22 декабря, 03:09
Он выразил надежду, что здравый смысл восторжествует, и ОБСЕ превратится именно в диалоговую площадку, где будут вырабатываться какие-то решения и рецепты на будущее.
По его словам. Россия будет способствовать выведению организации из летаргического сна.
"Я думаю, что реально. Я, во всяком случае, готов для этого делать все, что необходимо... Думаю, довольно скоро будет понятно, насколько члены ОБСЕ и европейские страны в целом готовы все-таки к дипломатической работе, а не к мегафонной дипломатии", - подчеркнул постпред, отвечая на вопрос про возможность вывода организации из нынешнего состояния.
Полянский указал, что одной из основных задач в своей работе, он ставит предотвращение большого европейского конфликта.
"Надо предотвращать большую войну в Европе, которую так настойчиво пытаются продвигать наши бывшие западные партнеры и коллеги... Пока точка невозврата не пройдена, но если так будет продолжаться дальше, то, конечно, сложно рассчитывать на что-то позитивное. Мне кажется, что ОБСЕ как организация, как общая европейская платформа обязаны здесь сыграть свою роль для того, чтобы вот это все прекратить и предотвратить угрозу европейской войны", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин назначил 29 декабря Полянского новым постоянным представителем РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ранее дипломат занимал должность первого зампостпреда РФ в ООН.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Грушко заявил об "украинизировании" повестки дня западной делегацией в ОБСЕ
4 декабря, 20:44
 
В миреРоссияОБСЕЗапад
 
 
