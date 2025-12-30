Полиция нашла девушку, причастную к избиению таксистки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Полиция нашла жительницу Приморья, которая может быть причастна к избиению девушки-водителя такси в Дальнегорске из-за нежелания оплачивать химчистку испачканного салона авто, сообщает краевое УМВД РФ.
В Telegram-канале 112 опубликована информация о том, что пассажиры с детьми избили девушку-водителя такси в ходе конфликта, начавшегося из-за оплаты поездки и испорченного салона. Отмечается, что взрослые были в состоянии алкогольного опьянения, и одна женщина с детьми села в такси, а после поездки отказалась оплачивать химчистку испачканного ими салона. У пострадавшей диагностированы перелом носа, сотрясение мозга, множественные гематомы и травма шеи, сообщал Telegram-канал. Также там опубликовано видео, на котором девушка с перебинтованным носом говорит, что ей его сломали и показывает грязь и кровь в салоне авто, а также демонстрирует свою окровавленную куртку.
"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Дальнегорский" за помощью обратилась 26-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что работает водителем такси. После завершения одной из поездок у нее произошел конфликт с пассажиркой. Причиной инцидента послужили испачканный салон автомобиля и отказ от возмещения денежной компенсации за услуги химчистки. В ходе словесной перепалки клиентка нанесла заявительнице телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции нашли пассажирку такси, причастную к происшествию. Ею оказалась 21-летняя ранее не судимая местная жительница. Участники инцидента опрошены. Потерпевшая направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью.
Проводится проверка.
