Полиция нашла девушку, причастную к избиению таксистки в Приморье

В Telegram-канале 112 опубликована информация о том, что пассажиры с детьми избили девушку-водителя такси в ходе конфликта, начавшегося из-за оплаты поездки и испорченного салона. Отмечается, что взрослые были в состоянии алкогольного опьянения, и одна женщина с детьми села в такси, а после поездки отказалась оплачивать химчистку испачканного ими салона. У пострадавшей диагностированы перелом носа, сотрясение мозга, множественные гематомы и травма шеи, сообщал Telegram-канал. Также там опубликовано видео, на котором девушка с перебинтованным носом говорит, что ей его сломали и показывает грязь и кровь в салоне авто, а также демонстрирует свою окровавленную куртку.