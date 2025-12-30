Эксперт назвал последствия атаки Киева на резиденцию Путина

ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина еще больше сблизит позиции РФ и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.