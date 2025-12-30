Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал последствия атаки Киева на резиденцию Путина
04:00 30.12.2025
Эксперт назвал последствия атаки Киева на резиденцию Путина
Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина еще больше сблизит позиции РФ и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 30.12.2025
в мире
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир путин
питер кузник
в мире, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, питер кузник
В мире, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Питер Кузник
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина еще больше сблизит позиции РФ и президента США Дональда Трампа, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований при Американском университете в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.
"Это подтолкнет Трампа ещё ближе к российским условиям завершения войны", - сообщил он агентству.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Придется молиться": в США высказались об атаке ВСУ на резиденцию Путина
03:43
Профессор также подчеркнул, что действия Киева еще сильнее отдаляют стороны от завершения конфликта по сравнению с моментом до проведения атаки.
"Я бы удивился, если бы раньше оставалось много пространства для манёвра по красным линиям России, но сегодня его, я уверен, стало ещё меньше", - добавил он, подчеркнув, что ответные меры России, вероятно, будут значительными.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Эксперт не исключил помощь европейцев Украине в атаке на резиденцию Путина
Вчера, 23:20
 
