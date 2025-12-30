https://ria.ru/20251230/polet-2065639755.html
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1 - РИА Новости, 30.12.2025
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1
Первый испытательный полет модернизированного вертолета Ми-34М1 продлился 10 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ. РИА Новости, 30.12.2025
Первый испытательный полет вертолета Ми-34М1
Минпромторг России показал первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В.
Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом легкого вертолёта семейства Ми-34С.
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1
Минпромторг: первый испытательный полет Ми-34М1 продлился 10 минут