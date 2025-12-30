Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1 - РИА Новости, 30.12.2025
13:08 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/polet-2065639755.html
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1 - РИА Новости, 30.12.2025
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1
Первый испытательный полет модернизированного вертолета Ми-34М1 продлился 10 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ. РИА Новости, 30.12.2025
безопасность
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная двигателестроительная корпорация
россия
Первый испытательный полет вертолета Ми-34М1
Минпромторг России показал первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В. Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом легкого вертолёта семейства Ми-34С.
безопасность, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная двигателестроительная корпорация
Безопасность, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная двигателестроительная корпорация
Минпромторг рассказал о первом полете модернизированного Ми-34М1

Минпромторг: первый испытательный полет Ми-34М1 продлился 10 минут

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Первый испытательный полет модернизированного вертолета Ми-34М1 продлился 10 минут, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
Ранее во вторник министерство сообщало, что вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет.
"Полет модернизированного воздушного судна продлился 10 минут", - говорится в сообщении ведомства.
Вертолет Ми-34М1 является модернизированным вариантом лёгкого вертолёта семейства Ми-34С.
ВК-650В - первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Двигатель оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. ВК-650В был разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки и уже готов к серийному производству.
Испытания самолета Байкал с российским двигателем ВК-800 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Самолет "Байкал" с российским двигателем совершил первый полет
БезопасностьРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная двигателестроительная корпорация
 
 
