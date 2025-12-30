В Индийском океане возобновились поиски пропавшего MH370

БАНГКОК, 30 дек - РИА Новости. Поиски пропавшего в марте 2014 года самолета Малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и исчезнувшего с радаров через 40 минут после взлета, возобновляются во вторник, американо-британская компания Ocean Infinity по поручению министерства транспорта Малайзии начинает новую 55-дневную поисковую операцию в Индийском океане, третью в истории поисков пропавшего лайнера, если не считать отмененной по погодным условиям предыдущей попытки Ocean Infinity в марте-апреле 2025 года.

Судно Armada 86-05 приближается к району поисков

Бали, Судно обеспечения морских операций ARMADA 86-05 под флагом Сингапура , пятое по дате постройки из 14 таких же 86-метровых судов компании Ocean Infinity, на борту которого находится поисковая экспедиция и уникальные беспилотные надводные и подводные аппараты компании, в настоящее время приближается к району поисков. За последние 20 дней судно посетило порты Денпасар Индонезия ) и Фримантл ( Западная Австралия ), после чего направилось в район Тихого океана , выбранный для поисков.

Группа в социальных сетях MH 370 Families, объединяющая родных и близких пассажиров и членов экипажа пропавшего рейса, ежедневно публикует карту местонахождения поисковой экспедиции согласно сигналу бортового транспондера.

"ARMADA 86-05 подходит к зоне операции компании Ocean Infinity по поиску рейса MH370, чтобы начать операцию 30 декабря. Мы молимся за успех", - говорится в сообщении группы от 29 декабря.

Ранее в аккаунтах группы в социальных сетях было опубликовано короткое заявление семей пропавших о возобновлении поисков самолета.

"Мы поддерживаем возобновление поисков и молимся о том, чтобы были получены ответы, которых мы ищем", - говорится в заявлении.

Поисковая операция организована по принципу no find, no fee

Новая поисковая операция компании Ocean Infinity осуществляется по решению правительства Малайзии под гарантии оплаты ее стоимости малайзийским министерством транспорта по принципу No Find, No Fee, то есть выплата произойдет только в случае, если результатом экспедиции станут важные находки.

Именно на таких условиях согласилась работать американо-британская компания роботизированного надводного и подводного поиска, которая была зарегистрирована в американском штате Техас в 2017 году и уже участвовала в поисках самолета Малайзийских авиалиний.

Имеющиеся у Ocean Infinity надводные и подводные автономные роботизированные аппараты позволяют обследовать до одной тысячи квадратных километров океана в сутки. Ocean Infinity сосредоточит поиски в районах наиболее вероятного нахождения обломков самолета в соответствии с последними данными, полученными как в результате предыдущей операции, так и создания в 2025 году новых компьютерных моделей вероятного маршрута самолета от аэропорта столицы Малайзии до предполагаемого места его падения в океан.

Поисковая операция будет проходить в районе океана с глубинами от трех тысяч до шести тысяч метров.

"Последние события (решение о возобновлении поисков - ред.) подчеркивают приверженность правительства Малайзии делу оказания помощи семьям, пострадавшим от этой трагедии, в получении ими исчерпывающего ответа на вопрос о судьбе их родных", - говорилось в заявлении минтранса Малайзии, опубликованном в начале декабря.

Тайна рейса MH370

Индии, Франции, США, России, Канады, Новой Зеландии, Украины, Ирана, 8 марта 2014 года рейс MH 370 Малайзийских авиалиний, выполнявший плановый полет из столицы Малайзии Куала-Лумпура Пекин , исчез с радаров примерно через 40 минут после взлета, около 1.20 по местному времени (20.20 мск). На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, среди которых были граждане Малайзии, Китая , Индонезии, Австралии Нидерландов и жители Тайваня

Самолет Boeing 777‑200ER пропал с радаров над Южно-Китайским морем вблизи границы зон ответственности малайзийского и вьетнамского диспетчеров. Лайнер не подавал сигналов бедствия: экипаж их не передавал, срабатывания автоматических аварийных передатчиков тоже не произошло.

После исчезновения самолета началась крупнейшая в истории авиации поисковая операция, которая проводилась силами 26 стран и продлилась три года: с марта 2014 по январь 2017 года. Зоной поисков сначала были Южно-Китайское море и Малаккский пролив, затем Индийский океан

Анализом радиолокационных данных было установлено, что самолет развернулся над Южно-Китайским морем и полетел в обратном направлении. На основе спутниковых сигналов Inmarsat было вычислено, что борт мог упасть в воду в южной части Индийского океана, к западу от Австралии. В ходе поисковой операции и подводных поисков было обследовано свыше 120 тысяч квадратных километров океана, но самолет не нашли.

Мадагаскара и Тем не менее поисковиками были обнаружены разрозненные обломки, в том числе фрагмент крыла с закрылком, на побережьях Реюньона Мозамбика . Экспертиза подтвердила, что они принадлежат "Боингу", выполнявшему рейс MH370. В январе 2017 года поисковая операция была прекращена из-за больших глубин в районах поиска и высокой стоимости поисковых работ, которые обошлись более чем в 200 миллионов долларов. Еще одна поисковая операция была проведена в 2018 году компанией Ocean Infinity, однако тоже завершилась безуспешно.

За время, прошедшее с исчезновения лайнера, выдвигались самые разные версии причин произошедшего, включая угон или захват самолета, самоубийство пилота, техническую неисправность или пожар, диверсию или террористический акт, но ни одна из этих гипотез не получила однозначного подтверждения.

Исчезновение рейса MH 370 привело к ряду реформ в сфере авиационной безопасности, таким как внедрение систем непрерывного отслеживания самолетов GlobalBeacon, усиление требований к аварийным передатчикам и пересмотр процедур поисково-спасательных операций в океане.