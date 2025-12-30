Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о переподготовке специалистов "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 30.12.2025 (обновлено: 12:32 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/podrazdelenie-2065577252.html
Минобороны рассказало о переподготовке специалистов "Орешника" в Белоруссии
Минобороны рассказало о переподготовке специалистов "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 30.12.2025
Минобороны рассказало о переподготовке специалистов "Орешника" в Белоруссии
Специалисты расчетов подразделения, оснащенного подвижным грунтовым комплексом "Орешник", которые будут служить на территории Белоруссии, прошли переподготовку... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:05:00+03:00
2025-12-30T12:32:00+03:00
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065624285_0:42:1165:697_1920x0_80_0_0_fede9e3bc0f461d738680378424aa37b.jpg
https://ria.ru/20251230/belorussija-2065576163.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065624285_90:0:1074:738_1920x0_80_0_0_645e832e9a61d611a7b6491d36693a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, александр лукашенко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Белоруссия, Александр Лукашенко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о переподготовке специалистов "Орешника" в Белоруссии

МО РФ: специалисты "Орешника" прошли переподготовку для работы в Белоруссии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Специалисты расчетов подразделения, оснащенного подвижным грунтовым комплексом "Орешник", которые будут служить на территории Белоруссии, прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах, сообщило Минобороны России.
Подразделение, оснащенное комплексом "Орешник", заступило на боевое дежурство в Белоруссии.
"Специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах", - говорится в сообщении министерства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 декабря заявил, что с 17 декабря новый ракетный комплекс "Орешник" заступает на боевое дежурство на белорусской территории: первые позиции оборудованы ракетным комплексом. Лукашенко 22 декабря отметил, что на территории республики разместят не более десятка "Орешников".
Заступление на боевое дежурство в Белоруссии ракетного комплекса Орешник - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Подразделение, оснащенное "Орешником", заступило на дежурство в Белоруссии
10:02
 
БезопасностьБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала