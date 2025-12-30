ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье

В деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа из-за падения и взрыва беспилотника пострадал мужчина 57 лет.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву. Во Внуково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.