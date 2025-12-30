https://ria.ru/20251230/podmoskove-2065782155.html
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье - РИА Новости, 30.12.2025
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье
Российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.12.2025
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье
Силы ПВО сбили 21 беспилотник в семи муниципалитетах Подмосковья