Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 30.12.2025 (обновлено: 23:40 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/podmoskove-2065782155.html
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье - РИА Новости, 30.12.2025
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье
Российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T23:14:00+03:00
2025-12-30T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
истра
андрей воробьев
чехов
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065693206.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
московская область (подмосковье)
истра
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), истра, андрей воробьев, чехов, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Истра, Андрей Воробьев, Чехов, Сергей Собянин
ПВО сбила 21 беспилотник в Подмосковье

Силы ПВО сбили 21 беспилотник в семи муниципалитетах Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные уничтожили и нейтрализовали 21 беспилотник в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«
"Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы сбиты и подавлены 21 БПЛА в семи муниципалитетах — Рузском, Волоколамском, Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском округах, а также в Истре и Чехове. Система противовоздушной обороны продолжает работу", — написал он в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Западе сделали громкое заявление после атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 15:31
В деревне Пагубино Волоколамского муниципального округа из-за падения и взрыва беспилотника пострадал мужчина 57 лет.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщал об уничтожении пяти дронов, летевших на Москву. Во Внуково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)ИстраАндрей ВоробьевЧеховСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала