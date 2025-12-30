Рейтинг@Mail.ru
Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:32 30.12.2025 (обновлено: 16:34 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/podarki-2065714764.html
Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области
Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области - РИА Новости, 30.12.2025
Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области
Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя вручил подарки двум детям из Тверской области, сообщает аппарат... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:32:00+03:00
2025-12-30T16:34:00+03:00
тверская область
россия
торжок
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065712784_0:73:2000:1199_1920x0_80_0_0_6ab90a8b4a332210ad30b04b4cd800ab.jpg
https://ria.ru/20251230/klyuch-2065706920.html
https://ria.ru/20251230/korolev-2065703523.html
россия
торжок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065712784_81:0:1789:1280_1920x0_80_0_0_2d9bca1d35db0bf2098bab8464903337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, торжок, игорь руденя
Тверская область, Россия, Торжок, Игорь Руденя
Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области

Игорь Руденя вручил подарки двум школьникам из Тверской области

© Фото : Аппарат полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округеИгорь Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области
Игорь Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Фото : Аппарат полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе
Игорь Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя вручил подарки двум детям из Тверской области, сообщает аппарат полпреда.
Руденя посетил гимназию №2 города Торжка Тверской области и встретился с ученицей второго класса Дарьей Петровой. Школьница в сентябре этого года проводила для Рудени, который в то время занимал пост губернатора Тверской области, экскурсию по гимназии № 2, открытой после ремонта. Тогда, беседуя с главой региона, девочка рассказала о себе, своих увлечениях и заветном желании.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Виталий Королев вручил ключи от новой квартиры семье из аварийного жилья
Вчера, 16:06
Во вторник Руденя вручил ей новый телефон. Девочка, в свою очередь, поблагодарила его, поздравила с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Воспитанница изостудии подарила полномочному представителю картину "Моя Россия", которую написала сама.
В этот же день Руденя посетил ЗАО "Калининское", чтобы в преддверии Нового года вручить подарок ученику Горютинской средней школы Дмитрию Казанцеву.
Он общался с юношей в сентябре, когда занимал пост губернатора Тверской области, на встрече с молодыми и будущими работниками сельского хозяйства, которая состоялась на площадке ЗАО "Калининское". Тогда школьник рассказал главе региона, что занимается видеомонтажом, и пообещал сделать видеоролик про ЗАО "Калининское". Свое обещание он выполнил. Во вторник Руденя подарил ему ноутбук.
"Мы поздравляем тебя с Новым годом. Желаем тебе хорошо учиться, слушаться родителей, классных руководителей, преподавателей, наставников. И не забывать, что ЗАО “Калининское”, благодаря которому мы познакомились, дает возможность многим людям набраться трудового опыта", – сказал Руденя.
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Королев открыл физкультурно-оздоровительный комплекс в Тверской области
Вчера, 15:53
 
Тверская областьРоссияТоржокИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала