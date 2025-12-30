© Фото : Аппарат полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил с Новым годом двух школьников из Тверской области

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя вручил подарки двум детям из Тверской области, сообщает аппарат полпреда.

Руденя посетил гимназию №2 города Торжка Тверской области и встретился с ученицей второго класса Дарьей Петровой. Школьница в сентябре этого года проводила для Рудени, который в то время занимал пост губернатора Тверской области, экскурсию по гимназии № 2, открытой после ремонта. Тогда, беседуя с главой региона, девочка рассказала о себе, своих увлечениях и заветном желании.

Во вторник Руденя вручил ей новый телефон. Девочка, в свою очередь, поблагодарила его, поздравила с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Воспитанница изостудии подарила полномочному представителю картину "Моя Россия", которую написала сама.

В этот же день Руденя посетил ЗАО "Калининское", чтобы в преддверии Нового года вручить подарок ученику Горютинской средней школы Дмитрию Казанцеву.

Он общался с юношей в сентябре, когда занимал пост губернатора Тверской области, на встрече с молодыми и будущими работниками сельского хозяйства, которая состоялась на площадке ЗАО "Калининское". Тогда школьник рассказал главе региона, что занимается видеомонтажом, и пообещал сделать видеоролик про ЗАО "Калининское". Свое обещание он выполнил. Во вторник Руденя подарил ему ноутбук.