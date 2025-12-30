Рейтинг@Mail.ru
В МИД России предупредили об угрозе новых трудностей с газом в ПМР зимой
21:20 30.12.2025
В МИД России предупредили об угрозе новых трудностей с газом в ПМР зимой
В МИД России предупредили об угрозе новых трудностей с газом в ПМР зимой
В МИД России предупредили об угрозе новых трудностей с газом в ПМР зимой

Михаил Галузин
Михаил Галузин. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье зимой 2026 года действительно существует, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Угроза новых трудностей с поступлением газа в Приднестровье в зимний период действительно существует. В основе проблем с обеспечением региона природным газом лежит прекращение Украиной с 1 января сего года транзита российского "голубого топлива" через ее территорию, а также желание Кишинева и Брюсселя обусловливать нормальное снабжение региона энергоресурсами не имеющими отношения к этой сфере политизированными условиями" , - сказал он.
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Евросоюз на словах выступает за мир, заявил глава МИД ПМР
24 декабря, 10:34
По его словам, приднестровским промышленным предприятиям едва хватает поступающего газа.
"В результате подаваемого на левобережье Днестра газа в настоящее время едва хватает на покрытие социальных нужд и самых насущных потребностей приднестровских промышленных предприятий", - подчеркнул замминистра.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск 31 декабря.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Кишинев не ведет с Россией никакого диалога по Приднестровью, заявили в МИД
Вчера, 00:51
 
