14:09 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/pmr-2065659399.html
В ПМР въехали более 486 тысяч беженцев с Украины, сообщило МВД
Свыше 486 тысяч беженцев с Украины въехали в Приднестровье с февраля 2022 года, сообщил во вторник пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:09:00+03:00
2025-12-30T14:09:00+03:00
в мире
украина
молдавия
ссср
в мире, украина, молдавия, ссср
В мире, Украина, Молдавия, СССР
© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Свыше 486 тысяч беженцев с Украины въехали в Приднестровье с февраля 2022 года, сообщил во вторник пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
"Всего с 24 февраля 2022 года въехали в Приднестровье свыше 486 000 иностранных граждан, из них зарегистрировалось в ПМР – более 459 200; воспользовались центрами для беженцев – 2 тысячи 190 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящий момент в пункте временного проживания "Солнечный" находится 59 постояльцев, из них 13 детей, в общеобразовательных учреждениях ПМР обучаются 422 несовершеннолетних, детские сады посещает 162 малыша с Украины.
По данным властей ПМР, большая часть приехавших в республику украинских беженцев направилась в страны Евросоюза.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Украинских беженцев начали возвращать на родину, пишут СМИ
15 ноября, 22:25
 
В миреУкраинаМолдавияСССР
 
 
