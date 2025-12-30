В ПМР въехали более 486 тысяч беженцев с Украины, сообщило МВД

"Всего с 24 февраля 2022 года въехали в Приднестровье свыше 486 000 иностранных граждан, из них зарегистрировалось в ПМР – более 459 200; воспользовались центрами для беженцев – 2 тысячи 190 человек", - говорится в сообщении.